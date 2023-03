Kwestie związane z zarządzaniem odpadami reguluje ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 295), a także wydane do niej akty wykonawcze. Regulacje te nakładają m.in. obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (dalej: BDO). Konieczne jest więc, by przedsiębiorca zanim podejmie działalność, sprawdził, czy musi dokonać wpisu działalności do BDO. Kryterium stanowią m.in. rodzaj i tonaż odpadów wytworzonych w ciągu roku. A to oznacza, że krąg zobowiązanych jest szeroki. Często wielu przedsiębiorców nie ma nawet świadomości o ciążących na nich powinnościach. A wśród nich są np. obowiązki wynikające z samego korzystania ze środowiska. Wystarczy przecież, że firma używa auta służbowego, maluje pomieszczenia albo ogrodzenia czy ogrzewa pomieszczenia węglem, olejem lub gazem albo używa środków dezynfekcyjnych i już musi się rozliczyć. Zobowiązane są do tego nawet niewielkie sklepy czy zakłady usługowe, a niekiedy nawet biura czy podmioty niebędące przedsiębiorcami.