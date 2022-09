Oznaczenia miały być zarejestrowane w klasach 29, 30 i 43, odnoszących się m.in. do żywności, napojów oraz usług restauracyjnych. Ekspert EUIPO odrzucił jednak oba wniesione zgłoszenia. Stwierdził, że są one pozbawione charakteru odróżniającego. Argumentował, że wyrażenie „ready 4you” będzie tłumaczone przez konsumentów anglojęzycznych jako „gotowy dla ciebie”. Co, zdaniem urzędu, niesie za sobą jedynie promocyjne przesłanie dotyczące cech towarów i usług. Nie wskazuje jednak na konkretne cechy tychże produktów. Z kolei kolory przedstawione na zgłoszonych znakach nie są na tyle nietypowe dla branży, aby nadać tym oznaczeniom charakter odróżniający. Elementy graficzne są zaś zbyt proste, aby odwrócić uwagę konsumenta od promocyjnego przekazu tych znaków.