Zgłoszony przez członków senackiej większości projekt zakłada w przypadku wynikłych z czynów niedozwolonych roszczeń konsumentów przeciwko podmiotom rynku finansowego odejście od obecnej ogólnej regulacji. Zgodnie z nią przedawnienie następuje po trzech latach od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Autorzy projektu chcą dla poszkodowanych przez podmioty rynku finansowego ustalić ten okres na 10 lat od zdarzenia wywołującego szkodę, niezależnie od tego, kiedy poszkodowany dowiedział się o niej i o tym, kogo może pociągnąć do odpowiedzialności. Ponieważ zgodnie z projektem nowy przepis miałby być stosowany również w odniesieniu do roszczeń powstałych w przeszłości, ale jeszcze nieprzedawnionych, mogliby skorzystać z niego także poszkodowani w ostatnich latach.