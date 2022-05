Ten przepis oznacza olbrzymią, problematyczną zmianę dla firm prowadzących sprzedaż wszelkiego rodzaju wyrobów medycznych w tej formule wprost do konsumenta. Jakakolwiek umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa wbrew zakazowi będzie nieważna - nie wywoła żadnych skutków prawnych. Czyli w praktyce: produkt powinien zostać zwrócony sprzedawcy, a ten zobowiązany zostanie do oddania konsumentowi uiszczonej przez niego ceny. Zatem już dziś niektórzy przedsiębiorcy muszą zastanowić się nad zmianą formuły działania. Co istotne, problem dotyka nie tylko firm działających nie do końca uczciwie, lecz także tych, które oferują sprzęt świetnej jakości, ale oparły jego dystrybucję na mniej tradycyjnym modelu. Po zmianach pozostanie im w zasadzie tradycyjna sprzedaż lub na odległość (w internecie) - poza pewnymi wyjątkami.