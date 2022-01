UOKiK ustalił, że z niektórymi dostawcami finalne warunki były ustalane już po rozpoczęciu danego roku, przez co nie wiedzieli oni, na jakich zasadach realizowali dostawy od początku roku do dnia podpisania umowy. Do tego w nowym kontrakcie często były wprowadzane dodatkowe rabaty lub podwyższane dotychczasowe, a dostawcy musieli zapłacić wyrównanie z tego tytułu. W praktyce oznaczało to wsteczne obniżenie już zapłaconej ceny sprzedaży produktów do sieci Kaufland.