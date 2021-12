- Kiedy po raz pierwszy trafiłem w orzecznictwie na wątek realizacji robót budowlanych w filii placu budowy, za którą przyjmowano zakład firmy odpowiadającej za prefabrykację, miałem mieszane uczucia. Firmy tworzące prefabrykaty do tej pory były postrzegane przez uczestników inwestycji w szerokiej kategorii: dostawca. Nie bez przyczyny w ramach swych usług świadczą one niekiedy montaż wytworzonych elementów, chociaż biznesowo jest im on potrzebny do szczęścia jak inspektor nadzoru ze skłonnościami do skrajnego pedantyzmu. W ten sposób próbują zabezpieczenia sobie możliwości udowodnienia w sądzie, że brudziły sobie ręce na placu budowy, realizując część wznoszonego obiektu, co pozwala im wysuwać roszczenia wobec inwestora - zauważa Łukasz Mróz, partner zarządzający w kancelarii Mróz Radcy Prawni.