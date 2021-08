Według Natalii Świerkowskiej, adwokat w kancelarii Henclewski & Wyjatek, nie wszyscy najemcy zdawali sobie sprawę z możliwości, jakie dają nowe przepisy , ale znaczna część z nich takie oświadczenia złożyła. Co istotne, zaznacza, że aby uchylić się od oświadczenia woli zawartego w ofercie, trzeba było najpierw taką skuteczną ofertę złożyć. A wielu wynajmujących to kwestionuje. Przy tym, jak ocenia ekspertka, prowadzący centra nie zawsze opierają swoje stanowisko na twardych argumentach, a często doszukują się w oświadczeniach nawet najdrobniejszych nieścisłości, które w rzeczywistości nie są istotne i nie przesądzają o bezskuteczności oświadczeń.

Zgodnie z przepisami tzw. ustawy antycovidowej, które obowiązywały do 22 lipca, jeśli najemca złożył na podstawie art. 15ze ofertę przedłużenia umowy , to w okresie zakazu jest zwolniony z obowiązku zapłaty czynszu i wszelkich innych dodatkowych opłat, takich jak opłaty eksploatacyjne czy marketingowe.

W praktyce wygląda to tak, że najemcy, którzy nie zgadzają się na podpisanie aneksu, nie dostają korekt faktur za okres lockdownu, a w zamian otrzymują pisemne wezwania do zapłaty. W razie braku zapłaty galerie korzystają z udzielonych przez najemcę zabezpieczeń do umowy – takich jak gwarancje bankowe, kaucje czy oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Jak wskazuje Natalia Świerkowska, problem ten obecnie dotyczy przede wszystkim ostatniego lockdownu trwającego od marca do maja br. i faktur wystawionych przez wynajmujących za tamten okres. W wielu przypadkach najemcy nadal czekają na ich korekty. A niektórzy do tej pory nie dostali korekt nawet za wcześniejsze lockdowny, czyli za listopad i grudzień 2020 r.

– To, że nie wszyscy właściciele galerii respektują obowiązujące prawo, jest oczywiście naganne. Takie praktyki niestety miały miejsce już od pierwszego lockdownu. Wynajmujący nie tylko wystawiali faktury, mimo że sklepy i galerie były zamknięte, ale korzystali z zabezpieczeń, które były wprowadzone do umów, czyli gwarancji bankowych czy kaucji. Dochodziło nawet do zatrzymywania towaru. Są to oczywiście praktyki całkowicie bezprawne – potwierdza prof. Michał Romanowski, adwokat i partner w kancelarii Romanowski i Wspólnicy.