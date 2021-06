Biuro Rzecznika MŚP poinformowała PAP, że Adam Abramowicz zwrócił się z wnioskiem w tej sprawie do wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina.

Rzecznik MŚP podkreślił we wniosku, że należy pamiętać o rekompensatach za czerwiec w stosunku do tych branż, które nadal nie zostały otwarte. "W dalszym ciągu istnieje kilka działalności, które dalej nie mogą osiągać przychodów, funkcjonujących pod kodem PKD 93.29.Z. Dlatego proszę o rekompensaty z tarczy branżowej dla tych branż za czerwiec" - wyjaśnił Abramowicz.

Jak przypomniano, Rzecznik MŚP wraz z 300 organizacjami zrzeszonymi w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku wielokrotnie apelował, aby do końca kwietnia br. otworzono cała gospodarkę. Rząd podjął jednak inną decyzję. Zdaniem Adama Abramowicza koszt przedłużenia restrykcji nie może przy tym być przerzucany na przedsiębiorców.

"Rzecznik MŚP w piśmie do wicepremiera Gowina wnosi o niezwłocznie wydanie kolejnego rozporządzenia do tarczy branżowej przedłużającego stosowanie mechanizmów pomocowych, które uwzględni kody PKD branż będących w maju zamkniętych proporcjonalnie do okresu blokady" - poinformowano.

Abramowicz przyznał, że w czerwcu stan prawny pozwala już na prowadzenie działalności gospodarczej zdecydowanej większości firm, ale - zauważył - w dalszym ciągu istnieje kilka takich działalności, które nie mogą osiągać przychodów.

Wyjaśniono, że są to m.in. kluby nocne i dyskoteki działające pod kodem PKD 93.29.Z. "Dlatego proszę o rekompensaty z tarczy branżowej dla tych branż za czerwiec. Mam nadzieję, że w miesiącu lipcu wszystkie branże będą mogły już działać i rekompensaty nie będą potrzebne" - podsumował w piśmie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.