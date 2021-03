Wprowadzone zostaną też przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej i zasad przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Chodzi przede wszystkim o to, by twórcy platform nie mogli wykorzystywać danych pozyskanych od zbierających środki do celów innych niżeli prowadzenie zbiórki. Zarazem to na właścicielach platform będzie ciążył wymóg odpowiedniego przechowywania wszelkiej dokumentacji, która przecież może zawierać tajemnicę przedsiębiorstwa.