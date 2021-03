Pomimo epidemii koronawirusa nie ma w tym roku taryfy ulgowej: terminy składania sprawozdań i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i innych tego typu danin nie zmieniły się. Do 31 marca powinni zatem rozliczyć się przedsiębiorcy wprowadzający do atmosfery pyły lub gazy, a także składujący odpady czy emitujący gazy cieplarniane. Przy czym muszą nie tylko złożyć odpowiedni wykaz do marszałka województwa o zakresie korzystania ze środowiska, lecz także wnieść opłatę roczną. A krąg zobowiązanych jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. podmioty posiadające flotę aut służbowych, używające w procesie produkcji farb, lakierów czy innych substancji uwalniających się do atmosfery, stacje paliw, wędzarnie, a nawet hodowcy drobiu czy samodzielnie ogrzewający siedziby swoich firm. Jeszcze wcześniej, bo 15 marca, dla większości przedsiębiorców – m.in. dla wprowadzających opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory – mija termin rozliczających opłatę produktową. Niestety o pomyłkę nie jest trudno. Dziś podpowiadamy więc, jak złożyć sprawozdania za 2020 r. oraz jak wyliczyć należne opłaty.

Wykazy składają oraz wnoszą opłaty przedsiębiorcy korzystający ze środowiska – zarówno polscy, jak i zagraniczni. Krąg zobowiązanych jest bardzo szeroki. Nie mogą o obowiązku zapomnieć np. osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej. Muszą o nim pamiętać także prowadzący działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Nie są jednak do tego zobowiązani rolnicy osoby fizyczne, o ile to, co robią, nie wymaga pozwolenia. Obowiązek taki mają za to także inne osoby fizyczne, jeżeli korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim wymaga to pozwolenia środowiskowego.

Niestety małe to pocieszenie dla korzystających w niewielkim stopniu ze środowiska. Choć nie trzeba wypełniać formularzy, to trzeba jednak wiedzieć, ile i czego podmiot wyemitował do środowiska. Należy skrupulatnie wszystko zestawić i policzyć opłatę, by sprawdzić, czy nie przekracza ona kwoty 100 zł, co jest czasochłonne i kosztowne. Wyliczenia trzeba przechowywać. W razie kontroli bowiem sprawdzający, np. inspektorzy ochrony środowiska, mogą o te dane zapytać.

Jeżeli więc podmiot ma np. siedzibę w jednym z województw, a zakłady lub usługi prowadzi w kilku innych, to wnosi opłaty i składa sprawozdania do kilku marszałków. przykład 1 Nie trzeba przesyłać marszałkowi tych wykazów, które nie zawierają wypełnionych tabel (czyli, jeżeli ktoś ma do rozliczenia tylko samochody, nie przesyła wykazów dotyczących np. kotłów czy chowu drobiu).

Przykład 1

Dodajmy, że jeżeli nic się nie zmieni, to w tych samych miejscach firma będzie się musiała rozliczyć z płynów do dezynfekcji, które były ze względu na epidemię używane przez ekipy zarówno w siedzibie firmy, jak i w lakierni oraz podczas wyjazdów. Te kwoty będą się sumowały z innymi emisjami do powietrza.

Składać wykazy i uiszczać opłaty można osobiście w urzędach marszałkowskich (niekiedy jest to więcej niż jeden punkt przyjęć w województwie, a adresy można znaleźć na stronach internetowych urzędów). Można to też zrobić za pośrednictwem poczty na adres urzędu. Przede wszystkim możliwe jest wysłanie wykazu za pomocą ePuap na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu. Nie ma już obowiązku, istniejącego jeszcze kilka lat temu, by po przesłaniu danych internetowo, wysłać też wykazy pisemnie. To duże ułatwienie, zwłaszcza że formularze można wypełnić w internecie w systemie Ekopłatnik, który po podstawieniu danych wylicza opłatę, a nawet przelicza ilość, np. paliw płynnych z litrów na tony. Czyli praktycznie można się obejść w ogóle bez papieru.

za emisje do powietrza

Znaczna grupa przedsiębiorców zobowiązana jest do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji do powietrza. Dziś przybliżamy na przykładach najczęstsze rozliczenia – te, które dotyczą również licznych drobniejszych firm. Duże zakłady przemysłowe dysponujące skomplikowanymi instalacjami na ogół zatrudniają własnych specjalistów lub zlecają to zewnętrznym firmom, potrzebna jest bowiem nie tylko doskonała znajomość przepisów, lecz także stosowanych technologii.

Opłaty za dany rok kalendarzowy przedsiębiorca ustala we własnym zakresie (sam oblicza ich wysokość). Aby dokonać wyliczenia wysokości opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, musi odszukać właściwą jednostkową stawkę obowiązującą na dany rok dla danej substancji albo stawkę ryczałtową, np. dla określonej grupy pojazdów. Stawki te określane są corocznie w rozporządzeniu lub obwieszczeniu właściwego ministra (obecnie do spraw klimatu). Do rozliczenia za 2020 r. należy uwzględnić stawki z obwieszczenia ministra środowiska z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M.P. poz. 866; ost.zm. M.P. z 2019 r. poz. 1059). Natomiast nadal obowiązują (poza stawkami) tabele z odnośnikami i objaśnieniami z rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. poz. 2490).

Przykład 2

Przedsiębiorca w warsztacie samochodowym świadczy m.in. usługi lakiernicze. Lakieruje naprawiane u siebie pojazdy, zajmuje się też zdobieniem aut i motocykli. A więc w jego firmie ma miejsce zorganizowana i niezorganizowana emisja substancji do powietrza z procesu malowania samochodów. Musi zatem rozliczyć się za korzystanie ze środowiska, w tym wypadku za emisję zanieczyszczeń gazowych do powietrza, i to niezależnie od tego, czy jest to emisja zorganizowana czy nie. W 2020 r. firma zużyła 1100 kg lakieru, 550 kg rozcieńczalnika i 200 kg utwardzacza. Malowanie to nie podlega standardom emisyjnym lotnych związków organicznych (LZO), gdyż dotyczy odnawiania pojazdów wykonywanego jako część naprawy, konserwacji i zdobienia pojazdu poza instalacją produkcyjną. Przedsiębiorca ma wymagane pozwolenie na zorganizowaną emisję substancji z lakierni.

Zanim przedsiębiorca obliczy wysokość opłaty, będzie się musiał nieźle nagłowić i zdobyć informacje o uwalniających się do powietrza substancjach (samodzielnie lub korzystając z usług wyspecjalizowanego podmiotu). Takie informacje można znaleźć na opakowaniach albo ulotkach dołączonych do puszek z preparatami lub skorzystać z kart charakterystyk, o które trzeba się zwrócić do producenta bądź importera. Zgodnie z ustawą z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2289) są oni zobowiązani do podania tych danych.

Stawki do wyliczenia opłat za poszczególne substancje lotne znajdują się w załączniku nr 2 do obwieszczenia w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (Tabela A. Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza).

Jeżeli przedsiębiorca nie będzie miał innych emisji do powietrza w 2020 r. w tym województwie co lakiernia, to opłata po zaokrągleniu do pełnych złotych wyniesie 1280,00 zł. A zatem przedsiębiorca nie tylko musi przekazać wykaz marszałkowi, lecz także uiścić opłatę, przekracza bowiem ona 800 zł.

Przykład 3

Właściciel sklepu nie musi wnosić opłaty na konto urzędu marszałkowskiego, jeśli nie sumuje się ona do kwoty przekraczającej 800 zł z innymi opłatami za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza (np. z opłatą za korzystanie z pieca na węgiel) wnoszonymi na rachunek danego urzędu marszałkowskiego. Powinien jednak przekazać sprawozdanie (wykaz opłatowy) do urzędu marszałkowskiego, bo wyliczona kwota przekracza 100 zł.

Eksperci nie są zgodni, czy podmioty korzystające ze środowiska w ogóle powinny ponosić opłaty z tego tytułu. Obowiązek wykorzystywania w trakcie działalności środków dezynfekcyjnych nie jest bowiem efektem ich dobrowolnej decyzji, ale został narzucony odgórnie. Wykorzystywane są one do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, a nie dla osiągnięcia określonych korzyści. Według specjalizującego się w zagadnieniach ochrony środowiska mecenasa Krzysztofa Gruszeckiego nie można więc przyjąć, że jest to klasyczny sposób korzystania ze środowiska w celu osiągnięcia określonych efektów. Nie można również uznać, aby w tym przypadku wnoszone opłaty za korzystnie ze środowiska miały charakter ekwiwalentny. W zamian za ich wniesienie podmiot nie otrzymuje bowiem żadnego świadczenia. Dlatego zdaniem prawnika, uwzględniając to, że opłaty za korzystanie ze środowiska nie mają charakteru fiskalnego, nie powinny być wykorzystywane w celu przysporzenia dodatkowych środków budżetowych, których w normalnych warunkach by nie było.

Zdanie odmienne prezentuje z kolei Ministerstwo Klimatu i Środowiska, o czym pisaliśmy w DGP z 17 lutego 2021 r. w tekście „Urzędy w oparach absurdu, a firmy w mgle niejasnych przepisów”. Odpowiadając na pytanie jednego z urzędów marszałkowskich, resort zwrócił uwagę, że przepisy antykryzysowe nie zwolniły podmiotów korzystających ze środowiska z ponoszenia tych kosztów, zaznaczając, że jest to tylko opinia. Część urzędów marszałkowskich ją przyjęła, inne mają zdanie przeciwne. Tak więc najlepiej zapytać o to właściwego marszałka, bo może się okazać, że przynajmniej część firm będzie zobligowana, by za emisję substancji do powietrza z preparatów do dezynfekcji się rozliczyć.

Przystępując do ustalenia opłaty za emisję do powietrza, w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na charakterystykę stosowanego produktu (środka dezynfekcyjnego). Mogą się one bowiem różnić od siebie zawartością alkoholu oraz innych substancji, to zaś przekłada się na wielkość emisji do powietrza. Jeżeli podmiot podczas okresu rozliczeniowego stosował jeden środek, to obliczenie będzie prostsze. Jeśli było ich kilka, to trzeba będzie liczyć emisje dla każdego odrębnie, obliczać opłaty, a następnie sumować. W naszym przykładzie dla ułatwienia przyjęliśmy, że przedsiębiorca cały czas stosował tylko jeden preparat. przykład 3