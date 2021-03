Do tej argumentacji nie przychylił się inspektor farmaceutyczny, który stwierdził, że do skorzystania z oferty aptek zachęcono nie wprost, ale poprzez skojarzenie. Zgodnie z treścią art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944) jakakolwiek reklama punktów aptecznych i aptek jest zabroniona. Wyłączone z tego zakazu są jedynie informacje o lokalizacji i godzinach pracy danych punktów. Jak zaznaczył w decyzji inspektor farmaceutyczny, zlecona akcja reklamowa miała pośrednio doprowadzić do zwiększenia sprzedaży w aptekach należących do spółki. Okolicznością obciążającą był zwłaszcza fakt posługiwania się przez portal logiem niemal identycznym, jak to zawarte w szyldzie apteki. Jak czytamy w decyzji, „należy uznać, że dla przeciętnego odbiorcy jest to logo trudne do odróżnienia, co w ocenie Organu jest zabiegiem celowym zmierzającym do skojarzenia obydwu podmiotów”. Inspektor farmaceutyczny uznał też, że prowadzona akcja miała uatrakcyjnić wizerunek aptek, wywołując pozytywne skojarzenia z promocjami dla seniorów.