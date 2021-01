Nie chcą, by im śpiewać „góralu, czy ci nie żal, odchodzić od stron ojczystych”, bo nigdzie się nie wybierają. Ci, co są tu z dziada pradziada, mówią, że ojcowizna rzecz święta. A cepry, którzy zjechali na Podhale, dodają, że nie po to inwestowali dutki w pensjonaty i restauracje, by teraz sprzedawać biznesy za bezcen. Góralskie Veto spowodowało, że tu i ówdzie zapłonęły ciupagi. I choć w ludziach ogień płonie z różną siłą, to jak echem po górach niosą się słowa: „my tu tarcz i czczych obietnic nie chcemy, dajcie nam pracować”.

Katarzyna Wiercioch jest w sztabie pospolitego ruszenia przy Sebastianie Pitoniu (twarzy Góralskiego Veta) od marca ubiegłego roku. Gdy rozmawiamy, celebruje ze znajomymi mały sukces. – Otworzyła się kolejna restauracja, w Bukowinie Tatrzańskiej. Dawno pizza nie smakowała tak wybornie – mówi. Zastrzega, że nikt nie chce specjalnie nagłaśniać pojedynczych akcji, bo obawy przed nalotami policji są. – Góralskie Veto daje nam nadzieję, że będzie normalnie. Że człowiek będzie mógł zjeść przy stoliku, a nie jak pies na dworze. Że turyści wrócą, a ludziska będą mogli zarabiać – dodaje.

Podkreśla, że jest zakopianką, nie góralką. Jej prababcia wybudowała dom. Dużo później za płotem ruszyła budowa apartamentowca i pół roku temu stanęła. – Ze 200 chłopa na niej robiło, a teraz wiatr hula między cegłami. Niech więc nikt nie mówi, że budowlanka ma się dobrze i daje ludziom przetrwać chude miesiące, że coś po skarpetach i słoikach pochowane mamy. Podhale żyje z turystyki. Jak stanęły wyciągi, nie było komu zjeżdżać do pensjonatów, opustoszały restauracje, sklepy z rękodziełem. A jak pieniądze nie płynęły, to i inwestycje stanęły. Bo my tu jak jeden organizm jesteśmy – opowiada.

Ciupagi, które w kilku miejscach wbito w śnieg i podpalono, spełniły zadanie – zrobiły wrażenie. Czy oddają nastroje? – Ludziskom różne rzeczy w głowach siedzą – mówi góral, który sercem jest za protestem, na zebrania chodzi, ale na otwartą konfrontację z władzą na razie się nie zdecydował. – Załóżmy, że zacznę znów wynajmować pokoje. Przyjdzie sanepid i wlepi mi 30 tys. zł kary administracyjnej. Bo premier przykazał publicznie urzędnikom, by byli surowi. Dla mnie to fura pieniędzy.

Katarzyna Wiercioch mówi, że i na to jest rada: czas i konsekwencja. – Widziała pani, jak na Podhale ciągnęły sznury policyjnych wozów. Z całego kraju ich ściągali – podkreśla. – Ale oni długo u nas nie będą koczować. Wyjadą. Zostanie lokalna policja , a z naszymi nie mamy się czego bać. Oni w rodzinach też mają krewnych, co z turystów żyją. Nie będą swoich cisnąć, skoro na tym samym wózku jadą – wyjaśnia.

Opowiada, że jadąc niedawno z Zakopanego do Bukowiny, rozglądała się dookoła i serce jej rosło. – Widziałam coraz więcej rejestracji z innych województw i kolejne otwarte przyczółki. W ludziach coś się zmieniło, bo jeszcze kilka tygodni temu żal było na ulice patrzeć. Wyglądały jak letnie kurorty w środku deszczowego listopada, co najwyżej pies z kulawą nogą przemykał między ścianami – wspomina. I powtarza, że jeszcze będzie dobrze. – My, ludzie z Podhala, nigdy nie lubiliśmy, kiedy inni nam mówili, jak żyć. Koronawirusa boją się urzędnicy, na państwowych posadach. Im jest dobrze, gdy siedzą wygodnie w domach, a pensja na konto spływa. My musimy pracować.

Antyszczepionkowcy? Być może

Z takiego założenia wychodzi też Kamil Sakałus, prowadzący Schronisko Smaków w Bukowinie. Kilka dni temu w mediach społecznościowych restauracja zamieściła komunikat: „Długo debatowaliśmy, ale postanowione... #OTWIERAMY! Nie możemy patrzeć, jak na naszych oczach umiera wszystko, co kochamy. Kolejne obostrzenia rujnują gospodarstwa zarówno mieszkańców Podhala, jak i całej Polski. Niedługo po prostu nie będzie czego ratować! Dołączamy do Veta i jako jedna z największych restauracji na Podhalu dajemy sygnał pozostałym do zrobienia tego samego!”.

Jak jest teraz? – Kolejki się ustawiają, momentami aż za duże. Nieustająco komplet gości, a stolików mamy na 300 osób – mówi Kamil Sakałus. Zastrzega, że wrócili do normalnej pracy pod kilkoma warunkami. W restauracji jest kilkadziesiąt punktów z płynem do dezynfekcji, pomieszczenia podzielono na strefy z przydzielonymi do nich kelnerami, ci oczywiście są w maseczkach, kuchnia pracuje w rękawiczkach. Veto popierają, ale nie bezkrytycznie. Nie podoba im się kwestionowanie samej pandemii. Wirus jest, ludzie chorują, trzeba się zabezpieczać. Dlatego, podkreśla Sakałus, ich otwarcie ma wymiar wyłącznie ekonomiczny. – Uczuliłem obsługę, by szybko ucinać z klientami wszystkie dyskusje, gdyby skręcały na grząskie tematy. Domyślam się, że mamy na sali antyszczepionkowców czy antyrządowców. Ale moim celem jest chronić miejsca pracy ok. 50 osób i karmić ludzi. À propos, od przyszłego tygodnia startujemy z nowym menu – opowiada.

On nie ma w sobie takiego optymizmu, jaki przyświeca innym z Góralskiego Veta. – Ludzie głównie mówili, że się będą otwierać. Ale na palcach rąk można policzyć tych, co od słów do czynów przeszli – mówi. Nie krytykuje, jedynie stwierdza fakt. Rozumie, że nie każdego stać na zapłacenie sanepidowej kary 30 tys. zł. On już taką dostał. I, jak ironizuje, była to chyba najszybsza decyzja urzędnicza w kraju. W sobotę postępowanie wszczęte, a w poniedziałek już decyzja. Nawet niecały jeden dzień roboczy. – Gdyby zawsze działali równie szybko, świat byłby prostszy – dodaje. Zapłaci, bo kara jest pod rygorem natychmiastowej wykonalności, a on nie chce narażać się na działania komornicze. Ale jednocześnie wynajęta kancelaria już pisze odwołanie od decyzji powiatowego sanepidu do wojewódzkiego, a jak trzeba, to napisze i do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Do tej pory udawało im się przetrwać, jak podkreśla, nie ze względu na pomoc państwa – otrzymał 5 tys. zł w czerwcu, które poszły na opłatę stałą za prąd. Nie zwolnił nikogo, bo firma ma dwie nogi: restaurację i sklep internetowy, który w czasie pandemii imponująco się rozrósł. Oferuje 200 produktów kuchni tutejszej i włoskiej. Do restauracji dopłacali więc ze sklepu. Ale jak długo można? – Mam w życiu jedną zasadę: nie ma, że się nie da. Nie wolno odpuścić, poddać się. Nie chcę daniny rządu, potrafię ciężko pracować. Z taką myślą przyjeżdżałem tu z Torunia przeszło sześć lat temu i startowałem od zera – opowiada. Skoro jednak on poważnie traktuje innych, chciałby, by i jego tak traktowano. – Pamiętam, jak rządzący pod koniec ubiegłego roku mówili o mapie drogowej, co się będzie działo, jeśli zakażeń zacznie przybywać, a co kiedy zaczną spadać. Według tych słów my powinniśmy być teraz w zielonej strefie. Tymczasem mamy przeciąganie sytuacji niezgodnej z prawem. Z miejsca, gdzie siedzę, kilometry dzielą mnie od Słowacji. Tam jest lockdown, ale również stan wyjątkowy. U nas władza i tak długo przeciągała sprawę, wmawiając ludziom, że muszą się zakazom podporządkowywać – tłumaczy.

Na pytanie, czy inni powinni pójść jego drogą, odpowiada jednak dyplomatycznie: – Proszę napisać, że serdecznie zapraszam, niech zobaczą, jak bezpiecznie można działać, i sami podejmą decyzje.

Śnieg zapowiada burzę

– Najgorsze jest to, że nie wiemy, co robić – mówi Wiola Kowalczyk, która prowadzi czterogwiazdkowy pensjonat na 70 osób w Bukowinie Tatrzańskiej, przy głównej trasie do Morskiego Oka. Idzie im już na 10. rok. Pierwsze lata były ciężkie, bo wzięła na rozkręcenie biznesu kredyt hipoteczny. – Jeszcze spłacamy. Do tego dochodzą inne zobowiązania, leasingi, koszty stałe. Co dało się uciąć, to ucięliśmy. Ale też żyliśmy nadzieją. Na przykład jacuzzi trzymałam z wodą i podgrzane, bo w grudniu myślałam, że na sylwestra nas puszczą. Potem, że po 17 stycznia zaczniemy, a teraz?

Niewiedza jest powszechna. Dzwonią klienci i pytają, czy wiadomo, kiedy otworzą stoki. – Ręce rozkładam, bo co innego mogę? Nasz wójt na wideokonferencjach robi to samo. Nikt z nami nie rozmawia – podkreśla.

Ludzi, jak mówi, stres zjada. Ona ma na utrzymaniu osiem osób na umowach o pracę. Poprosiła, by pobrali urlopy, już na nowy rok, do końca stycznia. Ale co potem? Owszem, pieniądze z PFR ludzie podostawali, ale to kropla w morzu potrzeb. – Cały kwiecień i do połowy maja byliśmy zamknięci. Potem zmobilizowaliśmy się w kilka dni i otworzyliśmy obiekt w reżimie sanitarnym. Były płyny dezynfekujące, ozonator, szkolenie pracowników. Kupiliśmy rękawiczki (90 zł za paczkę), maski, przyłbice. Koszty dostosowania się do nowych zasad niemałe, ale chcieliśmy działać bezpiecznie – wspomina. I wylicza, że w zależności od wytycznych GIS mieli albo obsługę kelnerską, albo śniadania w opakowaniach jednorazowych przynoszone do pokoi. Przeszli kontrolę sanepidu, która nie wykazała uchybień.

A potem w październiku mieli ostatnią większą grupę gości, a od listopada pensjonat przestał przynosić dochód. – Nie wchodziliśmy w chore układy, jak czasem media opisywały, czyli przyjmowanie gości na „wyjazdach służbowych”. Takich z przymrużeniem oka – opowiada. Ma stałych klientów, którzy wcześniej przyjeżdżali do jej pensjonatu, by poczuć rodzinną atmosferę, posłuchać góralskiej muzyki, usiąść za suto zastawionym stołem i zjeść pieczonego świniaka. Wszystkim odmawiała. A ostatnio, jak gorzko ironizuje, robi „rezerwacje w chmurze”. Czyli żadnych zaliczek, żadnych sztywnych zapisów. Z obietnicą, że jak tylko się otworzy, to zaprasza…

Cały czas jest przy Góralskim Vecie, na wszystkich zebraniach. – Problem w tym, że my, więksi, mamy również więcej do stracenia niż jednoosobowe działalności, np. ci, którzy wynajmują pokoje. Ja już nawet o pieniądzach na karę nie mówię. Tylko o tym, co potem? Działalność gospodarcza wiąże się z kontrolami wielu instytucji, izba skarbowej, ZUS, nawet straży pożarnej. Niektórzy mają obawy, że jak trzeba, to na opornego przedsiębiorcę coś się znajdzie – przyznaje.

Opowiada, że ludzi bolą tu stereotypy. A najbardziej ten, że na Podhalu gazda z gaździną dutki w skarpetach i słoikach pochowane mają, bo latami na turystach się dorabiali. A że narzekają? Zawsze narzekają. Jeszcze taka bida ich nie przycisnęła, by za co żyć nie mieli. – Chciwi nie jesteśmy, wszystko ciężką pracą zdobywaliśmy. Jednym szło lepiej i na czarną godzinę coś mają, inni ciągle na dorobku – opowiada Wiola Kowalczyk. I pyta: A co by ludzie w wielkich miastach powiedzieli, gdyby im tak na pół roku wstrzymano wypłaty? Przekonuje, że tu nawet i aura w górach ludziom podszeptuje, by nie siedzieli cicho. Bo jak nie było śniegu, to dawało wytrzymać, że turyści nie szusują masowo. A jak niedawno napadało z metr, albo i lepiej, to żal patrzeć, jak białe dobro się marnuje.

– Płatki śniegu zapowiadają nadciągającą burzę – mówi Hubert Jastrzębski, przewodnik tatrzański. Opowiada, że bycie przewodnikiem i instruktorem narciarskim to praca sezonowa. Dlatego gros osób miało inne źródła utrzymania. Żyli z kwater, transportu ludzi. Teraz to się ucięło. Niektórzy pobrali busiki w leasingi i pojazdy przed domami stoją, w trawnik wrastają. Widzi, że w innych złość narasta, bo na stokach kupa ludzi w weekendy i dni wolne jest. Na sankach, na butach się ślizgają. Byle nie na nartach, bo takie zjazdy zakazane.

– Ludzie widzą, co się dzieje – opowiada. Czyli? Bogaci inwestorzy i sieciówki czekają tylko, jak rodzinne interesy popadają i za bezcen będą mogli wykupywać. Przekonuje, że już w letnim sezonie pojawiały się na słupach ogłoszenia: „Kupię pensjonat wraz z ziemią”. Bo ziemia jest tu łakomym kąskiem, mało jej wolnej w najlepszych miejscach Podhala zostało. Dlatego tu nikt nie myśli o planie B. – Co, do Chicago mielibyśmy emigrować albo na truskawki jechać? Jedyny plan to taki, że żyjemy normalnie, po staremu. Chcę codziennie budzić się w swoim domu i widzieć Giewont za oknem. To mi daje przekonanie, że wszystko jest na swoim miejscu – podkreśla.

O Góralskim Vecie nie chce mówić bunt, rebelia. Dla niego to dowód na to, że ludzie poszli po rozum do głowy. – Jakby kazano nam skakać na lewej nodze, to też mielibyśmy podrygiwać? Już nie – podkreśla. Sam nosi czasem w kurtce znaczek dwóch ciupag. To gest solidarności, którą ludzie coraz częściej tu sobie okazują. Choćby kilka dni temu, kiedy w Zakopanem otwierała się Jaga Cafe. Przyjechał sanepid, policja i przedstawiciele mediów. Było zamieszanie, a potem ludzie już do końca wieczora spokojnie popijali kawę, zagryzając słodkościami. Goście zapłacili rachunki i zostawili dodatkowo 100 zł. Akurat, by starczyło na nałożony przez policję mandat.

W pierony czasu na dyskusje

– Wie pani, ostatni rok nas zjednoczył. Sąsiedzi zaczęli do siebie częściej zachodzić, pytając, jak im się wiedzie. Kiedyś to tylko praca i praca. A teraz w pierony czasu mamy, by dyskutować. Źle tylko, że ciągle o tej polityce, ale jaki inny temat może być – pyta Pieter Pracuch, góral z dziada pradziada. Mieszka w Bukowinie, ma firmę taksówkarską w sezonie, a poza nim trudni się budowlanką. Zwykle o tej porze nie miał czasu zjeść, bo całe dnie spędzał w robocie. Teraz nie wie, co ze sobą zrobić. Telefon milczy, jeden kurs w ostatnich tygodniach mu się trafił. Patrzy na te pieniądze i nawet nie wie, na co je wydać. Uśmiecha się, że ludzie kiedyś w górach żyli z wypasu owiec, i był to lżejszy kawałek chleba. Ktoś powie: zmień robotę. Ale gdzie się nająć? Jedyna rada to jazda w Polskę na budowy, ale komu widzi się rodzinę zostawiać? – My tu swój rozum mamy. Statystyki czytać umiemy. I powiem pani jedno: górala tak łatwo się nie oszuka. To, że rządzący ukradli nam święta, to pół biedy. Bo w końcu od lat mieliśmy je tutaj rodzinne, tylko dla nas. Ale że i sylwestra zabrali?

Błażej Tylka-Suleja, instruktor narciarski, w sezonie przed pandemią spędzał na nartach nawet 14 godzin dziennie. Mróz, wiatr – to nie były łatwe pieniądze, ale dawały zarobek na kolejne miesiące, poza sezonem. – Teraz wszystkiego może wyjdzie mi tydzień pracy – mówi. Na drugą nogę, by się utrzymać, otworzyli z żoną sklep z ceramiką, przy Krupówkach. Otworzyli go 19 grudnia 2020 r. Na pytanie, czy to odwaga, czy głupota ruszać z biznesem, gdy wokół klientów jak na lekarstwo, odpowiada, że nie było wyjścia. – Remontowaliśmy lokal tygodniami i zainwestowaliśmy tyle, że nie było wyjścia. Teraz ratujemy się sprzedażą internetową. Damy radę, przedsiębiorczy jesteśmy. Jeszcze będą z niego małe kokosy.

Jego żona w geście solidarności również poszła do otwartej na nowo kawiarni. Po powrocie sporo rozmawiali i doszli do niezbyt wesołych wniosków. – Za mała skala i gesty, które dobrze wyglądają. Coś jak lajki pod wpisami w internecie. Łatwo się je daje, co odważniejsi zmieniają zdjęcia profilowe, ale gdy przychodzi do działania, ludzi dopadają wątpliwości – ocenia. Wylicza obawy: strach przed mandatami, karą sanepidu, kontrolami i niepewność, czy rebelianci dostaną wsparcie z tarcz. Przekonuje, że dziś biznesów otwartych jest wielokrotnie więcej niż te, o których się mówi. Nie po to ludzie w weekendy jadą do Zakopanego, by stać w korkach na zakopiance. Jako przykład podaje kolegę, który wynajmuje przez internet apartamenty. Kilka dni temu dzwonił i chwalił się, że ma 70 proc. obłożenia i to po cenach większych niż zwykle. – Ale on może sobie na to pozwolić, bo jest trudniejszy do namierzenia niż np. hotele, przed którymi parkują samochody i po rejestracjach można ustalić, czy to tutejsi. Tajemnicą poliszynela jest też to, że gros ludzi pomieszkuje na wioskach u lokalnych gospodarzy. Ale w końcu nikt na swoich nie będzie donosił.