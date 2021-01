Łukasz Moskal, współwłaściciel centrum rozrywki Laser Factory w Zamościu, wznowił działalność 6 stycznia. Nie dostał dotąd żadnego mandatu ani kary, choć – jak twierdzi – kontrole stały się normą. – Od tego czasu dwukrotnie był u nas sanepid. Za pierwszym razem skrupulatnie sprawdzał, czy nasza kuchnia spełnia wszystkie wymagania. Nie było żadnych zastrzeżeń, więc przyszli drugi raz z nakazem prokuratorskim i żądaniem udostępnienia monitoringu. Ten jednak nie działa od 5 grudnia – opowiada, dodając, że policja, która pod lokalem pojawia się codziennie, nie wszczyna żadnych działań. Wciąż toczy się sprawa z października. – Dostaliśmy wtedy 15 tys. zł kary na podstawie notatki policjanta, bo w noc zmiany strefy z żółtej na czerwoną kilka minut po północy w lokalu byli jeszcze ludzie. Odwołaliśmy się. Pieniędzy nie ściągnięto, bo nie ma z czego – mówi. Konieczności zwrotu środków pomocowych z powodu nieprzestrzegania rządowych restrykcji się nie boi. Z urzędu pracy w czasie pierwszego lockdownu firma otrzymała 5 tys. zł. – To kropla w morzu, miesięczne koszty najmu wynoszą 13 tys. zł. Jeśli będą chcieli, to zwrócę te pieniądze , ale nie dam się pozbawić źródła dochodu. Wiele biznesów już upadło, my też staliśmy w kolejce do bankructwa, ale postanowiliśmy z niej wyjść – tłumaczy.