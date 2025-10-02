Czy jesteśmy gotowi na zmiany, jakie niesie za sobą skrócenie czasu pracy i konfrontacja z globalnymi mocarstwami? Odkryjmy, jakie skutki i strategie stoją przed Polską i Unią Europejską w obliczu tych dynamicznych wyzwań. Posłuchaj kolejnego odcinka Alertu DGP, aby zrozumieć, jak globalne decyzje wpływają na nasze codzienne życie.

Bieda na własne życzenie

Analiza zmian w polskim systemie pracy staje się coraz bardziej paląca. Bartosz Marczuk przedstawia argumentację przeciwko skracaniu tygodnia pracy do czterech dni, pokazując na potencjalne zagrożenia dla gospodarki. Wskazuje na problem rosnących kosztów, możliwych bankructw i inflacji, które mogą pogłębić się przez wprowadzanie takich zmian bez odpowiednich przygotowań.

Gotowi na wielkie odcięcie od Chin?

Piotr Wójcik wnikliwie przygląda się unijnej polityce handlowej wobec Chin, zwracając uwagę na potrzebę koordynacji z Administracją USA. Ocenia wpływ ewentualnych ceł na relacje z Pekinem i możliwe konsekwencje dla europejskiej gospodarki. Wójcik wskazuje na wielowymiarową zależność UE od chińskiego importu oraz na potrzebę selektywnych działań, ograniczających ryzyka wynikające z utraty handlowej równowagi.

Bomba z opóźnionym zapłonem

Michał Potocki zagłębia się w historyczne i współczesne konteksty ekspansji Rosji, analizując ambicje Putina dotyczące odbudowy unitarnej Rosji. W artykule śledzone są korzenie tej idei oraz jej realne i symboliczne konsekwencje dla dzisiejszej polityki Rosji. Potocki podkreśla ignorancję Zachodu w konfrontacji z rosyjskimi ambicjami, co podkreśla konieczność bardziej świadomego podejścia do polityki międzynarodowej.