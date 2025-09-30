Składy trójkowe nadal mają być jednak losowane

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza zmiany w regulaminie urzędowania sądów powszechnych, proponując, by losowanie całego składu trójkowego pozostawało zasadą. Wyjątki będą możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach, co ma poprawić efektywność pracy wydziału. Propozycja ministerstwa wzbudzała kontrowersje, głównie z powodu niezgodności z art. 47a par. 1 prawa o ustroju sądów powszechnych, jednak nowe rozwiązanie zdaje się wprowadzać potrzebną elastyczność.

Upadłość konsumencka nie zawsze wyklucza wspólne rozliczenie małżonków

Ostatnia interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że małżonkowie mogą wspólnie się rozliczać, nawet jeśli konsumencka upadłość jednego z nich została ogłoszona przed zawarciem aktualnego związku małżeńskiego. Dyrektor KIS wskazuje, że kluczowe jest to, aby wspólność majątkowa istniała od chwili zawarcia małżeństwa do ostatniego dnia roku podatkowego.

Metan idzie w powietrze

Polska ma problemy z realizacją zobowiązań wynikających z rozporządzenia metanowego. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na niewystarczające gospodarcze wykorzystanie metanu z kopalni węgla, co zwiększa ryzyko emisji tego gazu do atmosfery. Choć system monitoringu powoli nabiera kształtów, opóźnienia w implementacji regulacji są znaczące, a ich wdrożenie będzie wymagać kosztownych inwestycji.