Mechanizm podzielonej płatności a podwykonawcy
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że mechanizm podzielonej płatności (MPP) dotyczy również płatności dokonywanych przez inwestora bezpośrednio na rzecz podwykonawców w ramach solidarnej odpowiedzialności. Wyrok ten, prezentując wykładnię celowościową, ma przeciwdziałać omijaniu prawa.
Luzowanie handlu długami
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego pracuje nad zmianami, które mają uprościć obrót wierzytelnościami i wprowadzić możliwość handlu zobowiązaniami przyszłymi. Planuje się złagodzenie rygorów zakazu przelewu wierzytelności, by zwiększyć płynność finansową wierzycieli przy jednoczesnej ochronie dłużników.
System kaucyjny i butelki wielorazowe
Nowy system kaucyjny w Polsce obejmie butelki szklane wielokrotnego użytku i budzi kontrowersje wśród producentów napojów. Obawy dotyczą wzrostu kosztów wynikających z wymogu współpracy z pośrednikami. Producenci argumentują, że system może zdemontować obecne sprawnie działające mechanizmy zwrotu butelek.
