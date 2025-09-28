Ważą się losy bezterminowych decyzji WZ

W polskim Sejmie rozważa się projekt przedłużający okres na uzyskanie bezterminowych decyzji o warunkach zabudowy (WZ), co ma złagodzić presję na gminy. Poselski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma na celu rozwiązanie problemu z nawałem wniosków oraz zagrożeniem karami dla gmin. Propozycje spotykają się z przeciwdziałaniem dużych miast, które obawiają się podważenia sensu reformy planistycznej. Wprowadzenie zmian mogłoby przynieść korzyść inwestorom poprzez większą pewność prawną.

Niszowe ustawy wśród pytań egzaminacyjnych na aplikacje

Tegoroczne egzaminy na aplikacje radcowską i adwokacką zaskoczyły zdających pytaniami z mniej znanych ustaw, takich jak te o przeciwdziałaniu narkomanii. Mimo to uczestnicy twierdzili, że testy nie były trudne. Zaskoczeniem była także liczba osób, które nie stawiły się na egzaminie, pomimo wcześniejszej rejestracji. Testy zawierały również pytania dotyczące podstawowych zagadnień prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego.

Coraz więcej kart DiLO

Wzrost liczby wydawanych kart DiLO w Polsce, który osiągnął 292,4 tys. od stycznia do sierpnia, wskazuje na rosnącą czujność w zakresie diagnostyki onkologicznej. Eksperci podkreślają, że chociaż wystawienie karty nie zawsze oznacza potwierdzenie nowotworu, wzrost liczby zachorowań na raka jest widoczny. Pomimo wzmożonego wykrywania nowotworów w szpitalach, wyzwaniem pozostaje niska frekwencja w badaniach przesiewowych i długie kolejki do specjalistów.