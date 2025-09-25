Państwowa podatność na wojnę informacyjną

Artykuł Łukasza Olejnika omawia incydent naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony oraz reagowanie instytucji państwowych na to zagrożenie. Omawia nie tylko wojskowe odpowiedzi, lecz także komunikacyjne błędy, które mogą stworzyć próżnię informacyjną. Autor podkreśla, jak istotne jest spójne i precyzyjne przekazywanie informacji w czasach kryzysu, aby przeciwdziałać dezinformacji i potencjalnemu wykorzystaniu sytuacji przez wrogie siły.

Azjatyckie strzelby już wiszą na ścianie

Witold Sokała analizuje rosnące napięcia na Dalekim Wschodzie związane z ryzykownymi działaniami chińskiego rządu oraz ich wpływ na globalną geopolitykę. Artykuł zwraca uwagę na militarną siłę Pekinu, jego determinację do zmian układu sił na świecie oraz niepewność wynikającą z mieszanki prowokacji i strategii dezinformacji. Artykuł, pełen analizy międzynarodowych posunięć, pokazuje jak te działania mogą wpłynąć na globalny ład i strategiczne alianse.

Jak utracić wpływy w UE

Piotr Wójcik wskazuje na potencjalne konsekwencje wykorzystania procedury opt-out przez Polskę wobec wybranych polityk unijnych. Autor ostrzega, że dążenie do dalszego wyłączenia się z unijnych zobowiązań może skutkować marginalizacją Polski na arenie międzynarodowej i politycznym izolatorem w Europie. Analiza Wójcika obejmuje zarówno bieżące narzędzia polityki unijnej, jak i długoterminowe implikacje dla pozycji Polski w UE oraz jej wpływu na kształtowanie przyszłych decyzji wspólnoty.