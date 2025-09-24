Tryb offline24 ułatwi życie firmom przewozowym, serwisowym i stacjom paliw

Nowa nowelizacja ustawy o VAT wprowadza możliwość wystawiania faktur poza Krajowym Systemem e-Faktur, co ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw działających w terenie z utrudnionym dostępem do internetu. Z trybu offline24 skorzystają zwłaszcza firmy serwisowe, eventowe, transportowe oraz stacje benzynowe, którym szybkie wystawianie faktur pozwoli unikać kolejek i poprawić obsługę klienta. Dokumenty muszą być przesłane do KSeF do końca następnego dnia roboczego, co gwarantuje elastyczność i spokój w przypadku braku dostępu do sieci.

Zimny prysznic na wojskowe zakupy

NIK odkrywa niepokojące zjawiska związane z finansowaniem zbrojeń w Polsce poprzez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który bazuje na kredytach i obligacjach. Zaciągane długi mogą wkrótce przekroczyć możliwości spłaty, co zagraża nie tylko bieżącym inwestycjom, ale i przyszłym zdolnościom bojowym. Propozycja wprowadzenia „podatku wojennego” budzi emocje i debaty na temat długofalowego finansowania obronności.

Mołdawianie przez życiowym wyborem

Zbliżające się wybory parlamentarne w Mołdawii mogą zadecydować o przyszłym kursie kraju. Rządząca Partia Działania i Solidarności walczy o utrzymanie prozachodnich rządów, podczas gdy siły prorosyjskie zyskują na znaczeniu. W tle politycznego zmagania rozgrywa się gra wpływów między Zachodem a Rosją, co czyni te wybory jednym z kluczowych momentów dla geopolityki w regionie.