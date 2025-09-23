RODO i prawa naciągaczy

Czy można odmówić prawa do danych osobowych osobom podejrzewanym o nadużycie RODO? Omawiamy przypadek Austriaka, który specjalizuje się w składaniu wniosków o dostęp do danych, a następnie żąda odszkodowania za ich nieudzielenie. Rzecznik generalny TSUE podkreśla, że samo podejrzenie nie wystarczy, by odmówić dostępu do danych.

Biometan i rola gazu ziemnego

Polska zwiększa rolę gazu ziemnego w transformacji energetycznej, a biometan zyskuje na znaczeniu. Mimo wyzwań związanych z tempem rozwoju, dążenie do większego wykorzystania tych źródeł energii ma być pragmatyczne. Zwłaszcza gdy cena gazu na polskim rynku należy do najwyższych na świecie.

Wojskowe inwestycje z udziałem przedsiębiorców

Polskie firmy mogą teraz aktywnie uczestniczyć w rozwoju infrastruktury wojskowej, której budżet liczony jest w dziesiątkach miliardów złotych. Nowa specustawa wojskowa wprowadza ułatwienia prawne, które mają przyspieszyć realizację strategicznych inwestycji, przyciągając tym samym polski przemysł do udziału w tym przedsięwzięciu.