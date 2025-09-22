Pozew o publikację wyroku TK

Artykuł opisuje nietypowy pozew złożony w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia, który dotyczy wymuszenia publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw. Sanocka firma, reprezentowana przez radcę prawnego Grzegorza Rysza, domaga się, aby premier ogłosił wyrok TK z dnia 7 sierpnia 2025 roku. Spór ten zwraca uwagę na polityczne i prawne komplikacje związane z publikacją wyroków, które są istotne dla przedsiębiorców i obywateli.

Kto zarobi na wiatrakach

Polska rozwija swoje kompetencje w sektorze energetyki wiatrowej, co otwiera możliwości dla krajowego przemysłu. Artykuł przedstawia rozwój nowych zakładów produkujących komponenty do turbin wiatrowych, jak np. Baltic Towers w Gdańsku oraz plany kolejnych inwestycji. W kontekście globalnych łańcuchów dostaw rosnące zaangażowanie polskich firm może przyczynić się do ich wzmocnienia na międzynarodowym rynku.

Do banków wpłynie rzeka pieniędzy

Dane Narodowego Banku Polskiego wskazują na znaczący wzrost depozytów zarówno wśród gospodarstw domowych, jak i firm. Mimo niskich stóp procentowych nie spada dynamika przyrostu oszczędności. Konsumenci i przedsiębiorstwa chętnie odkładają pieniądze, co znajduje odzwierciedlenie w wzroście wartości depozytów i obligacji skarbowych. Rośnie także aktywność kredytowa, co jest pozytywnym sygnałem dla gospodarki.