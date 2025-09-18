Koniec z przerwą w historii

Johan Norberg w rozmowie z Sebastianem Stodolakiem omawia koniec złudzenia, że historia się skończyła, i jak Zachód musi przestać się wahać w obliczu globalnych wyzwań. Analizując historyczne wzloty i upadki mocarstw, podkreśla niebezpieczeństwa protekcjonizmu oraz potrzebę oparcia się na międzynarodowej wymianie handlowej i innowacji.

Chcesz pokoju, szukaj pieniędzy

Piotr Wójcik przedstawia konieczność zwiększenia wydatków na obronność jako sposób na uniknięcie znacznie większych kosztów w przypadku wojny. Porównuje wydatki militarne Polski z innymi krajami i sugeruje różne sposoby finansowania zwiększonych wydatków obronnych, takie jak obligacje wojenne czy zmiany w systemie podatkowym.

Wznosząca, brutalna fala

Emilia Świętochowska opisuje rosnącą falę politycznej przemocy w USA po zabójstwie Charliego Kirka, wskazując na eskalację konfliktu społecznego i akceptację przemocy jako środka politycznego. Analizuje odpowiedzi władz oraz rosnącą brutalizację życia publicznego, przywołując historyczne analogie i aktualne konsekwencje polityczne.