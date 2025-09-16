Ulga mieszkaniowa zostanie okrojona

Rząd pracuje nad nowelizacją ustaw o PIT i CIT, która wpłynie na możliwość korzystania z ulgi mieszkaniowej. Od teraz, aby skorzystać z tego zwolnienia podatkowego, podatnicy nie będą mogli posiadać innych nieruchomości. Zmiana której szczegóły są stopniowo ujawniane, ograniczy korzyści dla osób inwestujących w wiele mieszkań.

Pierwsza od 100 lat emisja listów zastawnych

PKO Bank Hipoteczny wprowadza na rynek listy zastawne skierowane do inwestorów indywidualnych, co stanowi pierwszą tego typu ofertę od niemal stulecia. Listy te, zabezpieczone hipotecznie, będą dostępne na giełdzie już w październiku, dając klientom możliwość alternatywnego inwestowania z korzystnymi opcjami handlowymi.

Offshore czeka na ważne rozstrzygnięcia

W projekcie nowelizacji ustawy offshore'owej przewidziano mechanizmy wspierające rozwój morskich farm wiatrowych. Nowe przepisy ułatwią przeprowadzanie aukcji wsparcia, kluczowych dla uniknięcia luki generacyjnej w energetyce. Projekt reguluje także obszary przyspieszonego rozwoju odnawialnych źródeł energii, redukując czas pozyskiwania pozwoleń.