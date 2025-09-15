Ochrona dóbr osobistych przysługuje tylko za życia

Dariusz Pluta analizuje, jak w przypadku osób publicznych, sądy dopuszczają szerszą krytykę, nawet po śmierci, ale najsilniejsza ochrona dotyczy jednak osób prywatnych, a ataki na pamięć o zmarłym uderzają w rodzinę. Przepisy artykułów 23, 24 i 448 kodeksu cywilnego mogą być bronią dla bliskich przeciwko bezpodstawnym zarzutom i naruszaniu ich dóbr osobistych.

Fiskus wzmacnia przekaz: szkolne kolonie to turystyka

Debata na temat opodatkowania kolonii szkolnych nabiera tempa. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienia korzystną interpretację, argumentując, że usługi dodatkowe na kolonii są częścią usługi turystycznej i podlegają szczególnej procedurze VAT-marża. Sędziowie natomiast zaznaczają, że opieka nad dziećmi to coś więcej niż turystyka, podkreślając znaczenie zwolnień podatkowych dla takich usług.

Fiskus zarobi na higienie rąk i pomieszczeń domowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że rozcieńczone płyny do dezynfekcji to wciąż skażony alkohol, co może skutkować zaległą akcyzą. Eksperci podkreślają ryzyko dla producentów oraz posiadaczy, włącznie z wymaganiami dotyczącymi banderol i produkcji w składzie podatkowym. Taki wyrok może wpłynąć na całą branżę, dlatego firmy muszą uważnie przyglądać się swoim procesom produkcyjnym.