Sejm otrzyma informacje premiera o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał na platformie X (dawniej Twitter), że zmienił harmonogram posiedzenia Sejmu tak, żeby o godz. 10:00 premier Donald Tusk przedstawił informację o naruszeniu przestrzeni publicznej przez Rosję i incydentach z udziałem jej dronów. Napisał, „jeśli celem naszych przeciwników jest destabilizacja sytuacji w Polsce, tym zgodniej wszystkie organy państwa i siły polityczne muszą współpracować, pokazując jedność, i krzyżując ich plany”.
Polska przestrzeń powietrzna wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony
W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Około godz. 7.40 DORSZ poinformowało o zakończeniu operowania lotnictwa związanego z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. O godz. 8:00 zebrał się rząd.
