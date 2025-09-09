Rzecznik generalny TSUE oceni polski WIBOR

W najnowszym odcinku podcastu omawiamy kwestie związane z opinią rzecznika generalnego TSUE dotyczącą polskiego WIBOR. Kredytobiorcy oraz banki z niecierpliwością oczekują na decyzję, która może wpłynąć na możliwość podważania umów kredytowych w złotych. Czy polskie sądy zyskają nowe narzędzia do oceny rzetelności WIBOR?

Francja szykuje szpitale na wojnę

Francja intensyfikuje przygotowania szpitali na wypadek wojny, co wzbudza zainteresowanie innych krajów, w tym Polski. W naszym podcaście przyglądamy się, jakie kroki podjęto we francuskiej służbie zdrowia oraz jakie działania są prowadzone w Polsce w zakresie przeglądów gotowości szpitali na wypadek pojawienia się znacznej liczby rannych.

Prawa świadka zostaną wzmocnione

Kolejny temat, który poruszamy, dotyczy zmian w ochronie praw świadków w Polsce. Zgłębiamy szczegóły nowych propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz odrzuconego projektu posłów PiS, które mają na celu zwiększenie przejrzystości oraz ochrony prawnej świadków podczas postępowań karnych.