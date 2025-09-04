Budżet 2026, czyli modlitwa o wzrost

Projekt budżetu na rok 2026 zakłada realny wzrost gospodarki o 3,5% oraz inflację na poziomie 3%, co budzi umiarkowany optymizm wśród ekonomistów. Kluczową kwestią jest jednak dług publiczny, który nadal rośnie, mając osiągnąć 67% PKB w 2026 roku. Ministerstwo Finansów przedstawiło jednak scenariusze uwzględniające potencjalne szoki, takie jak pogorszenie koniunktury czy wzrost stóp procentowych, co może znacznie wpłynąć na poziom zadłużenia państwa.

Nie sympatie są najważniejsze

Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu była postrzegana jako sukces, głównie ze względu na deklaracje o niezmienionej obecności wojsk USA w Polsce. W kontekście zmieniającej się polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, która kieruje większą uwagę na region Azji i Pacyfiku, utrzymanie uwagi amerykańskich sojuszników w Europie stało się kluczową kwestią. Sukces dyplomatyczny nie jest jednak pewny, a wewnętrzne spory mogą zagrażać pozycji Polski.

Furtka otwarta, a za nią… problemy

Chociaż prezydent Nawrocki uzyskał obietnice zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej, kluczowe będą dalsze negocjacje, w które muszą być zaangażowane wszystkie ośrodki władzy w Polsce. Polityka Stanów Zjednoczonych koncentruje się na własnych interesach, co stawia przed Polską wyzwanie zachowania równowagi między sojuszem z USA, a potencjalnymi zmianami strategicznymi w Europie. Zdolność do zręcznego manewrowania w tych relacjach może zadecydować o przyszłości Polski na arenie międzynarodowej.