Nie będzie cięć w dodatkach dla sędziów funkcyjnych

Resort sprawiedliwości zdecydował się wycofać z kontrowersyjnego pomysłu obniżenia mnożników wynagrodzeń dla sędziów funkcyjnych po licznych protestach i krytykach ze strony środowiska sędziowskiego. Zachowane zostaną dotychczasowe dodatki, a nowe regulacje dotyczą jedynie podwyższenia mnożników dla rzeczników dyscyplinarnych, uszczegóławiając przy tym inne stanowiska.

Projekt ustawy antyodorowej powstanie do końca roku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad projektem ustawy mającej na celu ograniczenie uciążliwości zapachowych. Projekt ma być gotowy do końca roku, a jego kluczowe elementy będą konsultowane z przedstawicielami lokalnych władz oraz organizacji pozarządowych, aby stworzyć skuteczne rozwiązania prawne.

Rząd musi pomóc polskiej zbrojeniówce

Mimo rekordowych nakładów na obronność, wiele polskich firm z sektora zbrojeniowego nie dostrzega korzyści z rosnących inwestycji. Eksperci wskazują na brak strategii rozwoju oraz problem z przetargami, co może ograniczać potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego konkurencyjność na światowym rynku.