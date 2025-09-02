Zmiany w właściwości urzędów skarbowych w 2026 roku

Od 2026 roku zmieni się próg przychodów, jaki determinuje właściwość Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Podatnicy z przychodami powyżej 100 mln euro będą podlegać temu superurzędowi, podczas gdy mniejsze podmioty pozostaną w jednym z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Warto znać nowe zasady, aby odpowiednio przygotować się na ten nadchodzący rok podatkowy.

Trudności z mianowaniem urzędników

Brak chętnych oraz niskie zainteresowanie pracą w służbie cywilnej spowodowały, że w 2025 roku nie udało się zapełnić nawet 500 dostępnych miejsc dla mianowanych urzędników. Mimo różnych zachęt i ułatwień na egzaminach tylko 468 osób zdołało uzyskać nominację. Eksperci wskazują na konieczność odbudowy prestiżu służby cywilnej oraz lepsze przygotowanie kandydatów.

Polska dyplomacja z nowymi wątkami

Wizyty polskich władz u międzynarodowych sojuszników wzbudziły wiele emocji i dyskusji. Od spotkań z Donaldem Trumpem po szczyty w Europie, polscy politycy próbują pogłębiać współpracę i budować bezpieczeństwo regionalne. Analizy ekspertów wskazują na potrzebę lepszej koordynacji między różnymi centrami władzy oraz efektywnego dialogu z partnerami zagranicznymi.