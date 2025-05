„Wstrzymania ognia nie będzie. Rosja o tym w ogóle nie myśli. Rosja liczy, że będzie wydawać oświadczenia, na które będzie reagował (prezydent USA Donald) Trump, a ten z kolei będzie naciskał na (prezydenta Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego” – twierdzi Mahda.

Ekspert wykluczył, że w czwartek przywódca Rosji Władimir Putin spotka się w Stambule z prezydentem Zełenskim. Zełenski oświadczył w niedzielę, że gotów jest na osobistą rozmowę z Putinem w Turcji.

„Oczekujemy pełnego i trwałego zawieszenia broni od jutra (od poniedziałku 12 maja), aby zapewnić niezbędną podstawę dla dyplomacji. Nie ma sensu przedłużać zabijania. W czwartek będę czekał na Putina w Turcji. Osobiście. Mam nadzieję, że tym razem Rosjanie nie będą szukać powodów, dla których nie mogą (uczestniczyć w rozmowach)” – napisał Zełenski w niedzielę na portalach społecznościowych.

Zdaniem Mahdy, Putin nie stawi się osobiście w Stambule, lecz przyśle tam jakiegoś przedstawiciela, który nie będzie dla strony ukraińskiej komfortowym rozmówcą. „Nie widzę w Stambule Putina. Przyśle tam absolutnie +maksymalnie ohydnego człowieka+: (doradcę prezydenta Rosji Jurija) Uszakowa albo (ukrywającego się w Rosji ukraińskiego oligarchę Wiktora) Medwedczuka” – powiedział.

O braku zamiarów Rosji do przystąpienia do rozmów pokojowych świadczy poniedziałkowy komunikat Sił Powietrznych Ukrainy. Oświadczyły one, że w nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja zaatakowała Ukrainę z użyciem 108 dronów uderzeniowych. 55 z nich zostało zestrzelonych, 30 dronów utraciło łączność w następstwie zastosowania przez Ukrainę środków walki elektronicznej.

W sobotę przywódcy Ukrainy, Polski, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii wezwali Moskwę do bezwarunkowego przyjęcia 30-dniowego zawieszenia broni, grożąc przy tym nałożeniem sankcji na rosyjski sektor energetyczny i bankowy. Propozycję rozejmu poparł prezydent USA Donald Trump.

Putin odpowiedział kontrpropozycją rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji między Rosją a Ukrainą w czwartek w Turcji. Oznajmił, że Rosja proponuje bezpośrednie rozmowy w celu "wyeliminowania pierwotnych przyczyn konfliktu".