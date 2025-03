PGE planuje wydać ok. 18 mld zł na budowę magazynów energii wszystkich typów: dużych i małych bateryjnych oraz elektrowni szczytowo-pompowej Młoty - poinformował prezes PGE Dariusz Marzec. W poniedziałek spółka oficjalnie rozpoczęła budowę magazynu Żarnowiec.

Jak mówił Dariusz Marzec, samych dużych magazynów energii elektrycznej PGE zamierza zbudować sześć, o pojemności 4,2 GWh, za ok. 6 mld zł. Podkreślał, że magazyn w Żarnowcu będzie największy w Europie i zacznie działać już za dwa lata. Zbuduje go firma LG Energy Solution.

Kilkadziesiąt magazynów energii każdego rodzaju

Natomiast jeszcze w 2025 r. PGE zamierza wybrać wykonawcę magazynu Gryfino. Spółka wystąpiła już o warunki przyłączenia dla przyszłych magazynów Rogowiec, Rybnik, Gryfino II i Kraków. Łączymy magazyny z działającymi blokami, przede wszystkim gazowymi, co daje większą elastyczność - wyjaśniał Dariusz Marzec.

Dodatkowo spółka planuje budowę 75 magazynów rozproszonych, w sumie 6,3 GWh za ok. 12 mld zł do stabilizacji lokalnych systemów. Z tego pojemność 4 GWh ma mieć ESP Młoty.

W sumie ma to być ok. 85 magazynów różnego rodzaju na wszystkich poziomach systemu elektroenergetycznego 17 GWh, za ok. 18 mld zł. Przekłada się to na możliwość zasilania przez 24 godz. ok. 2,5 mln gospodarstw domowych - podkreślił Marzec.

"Elastyczność to dziś święty Graal. Ci, którzy szybko zbudują magazyny energii, będą mogli liczyć na dużą premię, bo będą pierwsi. A i będą dbać o bezpieczeństwo całego systemu" - stwierdził prezes PSE Grzegorz Onichimowski.

Transformacja energetyczna z paradoksami

Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski podczas uroczystości oceniał, że transformacja energetyczna ma pewne paradoksy. "Wiemy, że prowadzi do pozytywnych skutków, ale co byśmy nie robili, (...) nasze wysiłki muszą iść w parze z wysiłkami gdzie indziej" - mówił, wskazując m.in. na emisje CO2 Chin czy USA. "Zabiegamy więc, aby transformacja przebiegała stopniowo, aby np. utrzymać konkurencyjność przemysłu" - podkreślił Jaworowski.

Jak stwierdził minister, inwestycja PGE to dowód, że transformacja jest wdrażana i przyspiesza. "Taki sposób wydaje się podobać inwestorom, WIG przez ostatni rok wzrósł o 13 proc., a WIG-Energia o 24 proc. Wydaje się więc, że coś robimy dobrze" - ocenił Jaworowski.

Magazynowanie energii to nieodzowny element sukcesu transformacji energetycznej - podkreśliła ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Przypomniała, że ministerstwo wspiera ich budowę na różne sposoby, jak np. rynek mocy.

Magazyn wybudowany pod klucz

Zgodnie z wartą 1,5 mld zł umową między PGE a LG Energy Solution, magazyn, wybudowany w formule "pod klucz" ma być gotowy 30 kwietnia 2027 r. Kontrakt zawiera także klauzulę waloryzacyjną, przewidującą, że potencjalne wynagrodzenie wykonawcy może w określonych przypadkach wzrosnąć, ale nie więcej niż o 10 proc.

Magazyn ma mieć moc rozładowywania 262,2 MW, a ładowania 269,4 MW. Pojemność wyniesie ok. 981 MWh, zaś sprawność 85,2 proc. Wykonawca został wyłoniony w drugim przetargu, ponieważ pierwszy został unieważniony. Pierwotny budżet inwestora wynosił 877 mln zł.

Magazyn w Żarnowcu zdobył 17-letni kontrakt rynku mocy, począwszy od roku dostaw 2029 z obowiązkiem mocowym na poziomie niemal 138 MW.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w spółce niecałe 61 proc. akcji. (PAP)