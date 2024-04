Europosłowie PO, PSL i PiS głosowali w środę w Parlamencie Europejskim przeciwko przyjęciu paktu migracyjnego. Deputowani Nowej Lewicy oraz europosłanka Polski 2050 Róża Thun głosowali za lub wstrzymywali się od głosu - w zależności od tekstu poddanego pod głosowanie.

Głosowanie w Parlamencie Europejskim nad paktem migracyjnym

Deputowani głosowali łącznie nad dzięsięcioma tekstami legislacyjnymi. Przeciwko paktowi migracyjnemu była skrajna prawica, skrajna lewica oraz frakcja Zielonych.

Podział wśród delegacji krajowych EPL w głosowaniu nad paktem

Europosłowie PO i PSL byli jedną z nielicznych delegacji krajowych należących do Europejskiej Partii Ludowej (EPL), które nie poparły paktu migracyjnego. Przeciwni byli też wchodzący w skład EPL francuscy Republikanie oraz czescy Chrześcijańscy Demokraci.

Ogólne poparcie dla paktu migracyjnego wśród poszczególnych frakcji politycznych

Większość europosłów EPL poparła pakt, który przeszedł także dzięki głosom socjaldemokratów z SD oraz liberałów z grupy Odnowić Europę. Nowe przepisy poparli także europosłowie prawicowej partii premierki Włoch Giorgi Meloni Bracia Włosi, którzy należą wraz z PiS do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Europosłowie PiS głosowali przeciwnie do włoskich sojuszników - przeciwko paktowi.

Podzielone opinie wewnątrz Socjaldemokratów i reakcja włoskiej Partii Demokratycznej

Należący do SD europosłowie Nowej Lewicy albo głosowali za, albo wstrzymywali się od głosu - w zależności od tekstu. Paktu nie poparła włoska Partia Demokratyczna należącą do SD, na co miało wpływ poparcie nowych przepisów przez Meloni.

Opozycja Zielonych, Lewicy oraz frakcji Tożsamość i Demokracja względem paktu migracyjnego

Paktu migracyjnego nie poparli ani Zieloni, ani Lewica, głosowała przeciwko niemu także druga prawicowa frakcja Tożsamość i Demokracja.(PAP)

