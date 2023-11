Na spotkaniu szefów MSZ sojusznicy potwierdzili determinację we wspieraniu Ukrainy na jej drodze do NATO oraz niezachwiane poparcie dla Kijowa - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg we wtorek na konferencji kończącej pierwszy dzień spotkania szefów dyplomacji państw Sojuszu w Brukseli.

Na spotkaniu szefów MSZ sojusznicy potwierdzili determinację we wspieraniu Ukrainy na jej drodze do NATO oraz niezachwiane poparcie dla Kijowa - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg we wtorek na konferencji kończącej pierwszy dzień spotkania szefów dyplomacji państw Sojuszu w Brukseli. Stoltenberg poruszył też sprawę Chin. Powiedział, że partnerzy NATO muszą mieć jasność co do wpływu chińskiej „polityki przymusu" na bezpieczeństwo. „Chiny nie są przeciwnikiem, ale jednocześnie musimy mieć jasność co do wpływu chińskiej polityki przymusu na nasze bezpieczeństwo" – zaznaczył. (PAP) luo/ adj/ Adrian Borek