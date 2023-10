Proponujemy zniesienie opodatkowania emerytur; to będzie naprawdę bardzo solidne wsparcie - powiedział podczas debaty wyborczej w TVP odpowiadając na pytanie dotyczące polityki społecznej szef PO Donald Tusk.

Reprezentujący w debacie Koalicję Obywatelską Donald Tusk, mówiąc o polityce społecznej podkreślił, że "800 plus mogło być już w czerwcu." "Proponowaliśmy to. Kiedy Jarosław Kaczyński powiedział +będziemy w przyszłości dawali 800 plus od stycznia+, powiedziałem +sprawdzam+ - jeśli naprawdę to nie jest tylko gra wyborcza, zróbmy to razem już od czerwca. Ludzie mogli mieć już od czerwca 800 plus. Oni to zablokowali" - ocenił.

Dodał, że dla KO jest "rzeczą bardzo ważną, żeby emerytury naprawdę coś znaczyły". "Po decyzji o składce zdrowotnej, której nie można odliczyć od podatku, tak naprawdę polskie emerytki i emeryci dużo stracili. My proponujemy zniesienie opodatkowania emerytur i to będzie naprawdę bardzo solidne wsparcie. Myślimy też o przedsiębiorcach. Tu jest potrzebny cały pakiet, te decyzje są w 100 konkretach" - powiedział.(PAP)

Autorzy: Marcin Chomiuk, Marcin Jabłoński

