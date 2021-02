W rozmowie na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Sobolewski pytany był m.in. o akceptację koalicjantów PiS dla tzw. Nowego Polskiego Ładu, a w związku z tym - także o sytuację w jednej z koalicyjnych partii, czyli Porozumieniu.

"Jeśli będą spotkania w kwestii tego programu (Nowego Polskiego Ładu - PAP) Rady Koalicji, to będą to spotkania w przyszłym tygodniu. Też z innego powodu powinna zebrać się Rada Koalicji, m.in. z powodu pewnych niepokojów u jednego z naszych koalicjantów. Chcielibyśmy usłyszeć, czy nie ma jakichś podstaw do niepokoju co do całości koalicji ze względu na tę sytuację prawno-statutową u jednego z naszych koalicjantów" - powiedział Sobolewski.

Chodzi o zawieszenie w prawach członka Porozumienia europosła Adama Bielana oraz wiceprezesa ugrupowania Arkadiusza Urbana. Według źródeł PAP politycy zostali zawieszeni w prawach członka partii za wielokrotne łamanie statutu partii. Część polityków partii zwraca uwagę, że to niezgodne ze statutem i że trzy lata temu upłynęła kadencja szefa partii Jarosława Gowina.

"To są na razie wszystko spekulacje i informacje medialne, dlatego dobrze, gdyby sytuacja została nam przedstawiona przez lidera Porozumienia Jarosława Gowina. Do tego czasu nie chcę podejmować jakichkolwiek spekulacji, czy doszło tam do rozłamu, czy do przesilenia, jak to czasami bywa. Cały czas naszym partnerem jest Jarosław Gowin jako szef Porozumienia i nie mamy informacji oficjalnych, aby coś się zmieniło, dlatego chcemy też porozmawiać w ramach Rady Koalicji" - powiedział Sobolewski.

Pytany, czy rozmowy będą toczyły się jedynie z Gowinem, czy również z innymi politykami ugrupowania, Sobolewski podkreślił, że skład Rady Koalicji ZP jest określony. "Tutaj na razie nie ma żadnych podstaw do tego, żeby to miało mieć inny kształt czy charakter" - dodał.

Rada Koalicji Zjednoczonej Prawicy to ciało składające się z liderów partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy - PiS, Solidarnej Polski oraz Porozumienia, a także 2-3 przedstawicieli każdej z tych partii.