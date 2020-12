“Cieszymy się z zawartego kompromisu. To dobra wiadomość dla polskiej gospodarki, przedsiębiorców, finansów publicznych. To dobra wiadomość dla Europy. Teraz do unijnych państw, w tym do naszego kraju, popłyną ogromne pieniądze na ożywienie gospodarek poturbowanych obecnym kryzysem” - powiedział cytowany w komunikacie Witucki.

Jego zdaniem z nowego europejskiego budżetu najbardziej skorzystają Polska i kraje naszego regionu. “Nawet 4-krotnie więcej niż kraje bogate, takie jak Francja czy Holandia. W dłuższej perspektywie poziom naszego PKB może zwiększyć się nawet o 2” - komentuje szef Lewiatana.

Po ustaleniach szczytu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że "porozumienie, które wynegocjowaliśmy, to podwójne zwycięstwo; po pierwsze, budżet UE może wejść w życie i Polska otrzyma z niego 770 mld zł; po drugie - te pieniądze są bezpieczne, bo mechanizm warunkowości został ograniczony bardzo precyzyjnymi kryteriami”.

"W uzgodnionych dziś konkluzjach nie ustąpiliśmy z żadnego zapisu wynegocjowanego kilka dni temu wspólnie z Węgrami i prezydencją niemiecką" - zapewnił premier.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski