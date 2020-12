"Mamy z prezydentem Czech wspólne stanowisko, że wszystko co stanowione w UE musi mieścić się w obrębie traktatów; aktami rangi niższej nie można wypaczać postanowień traktatów" - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda. Prezydent przebywa z roboczą wizytą w Pradze, gdzie spotkał się z prezydentem Czech Miloszem Zemanem.

Na wspólnej konferencji prasowej prezydent Duda podkreślił, iż cieszy się, że wraz z prezydentem Czech mają takie samo stanowisko, "że wszystko to, co jest stanowione w ramach Unii Europejskiej przez wszelkie jej instytucje, ale przede wszystkim także przez Radę Europejską, ale i Parlament Europejski i Komisję Europejską, zawsze musi się mieścić w obrębie traktatów".

Według niego, ma to znaczenie fundamentalne. "Traktaty są najważniejsze, traktaty mają najwyższy priorytet i wszystkie akty rangi niższej w ramach Unii Europejskiej jako wspólnoty muszą mieścić się w granicach traktatowych" - powiedział Duda.

Dodał, że "nie może być tak, że aktami rangi niższej w jakikolwiek sposób zmieniane, czy modyfikowane są postanowienia traktatów". "Czy wprost powiem wypaczane są postanowienia traktatów. To jest sytuacja niedopuszczalna i jakiekolwiek próby dokonywania tego typu machinacji muszą być w sposób zdecydowany potępione niezależnie od warunków" - zaznaczył prezydent.

Prezydent na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Czech Miloszem Zemanem podkreślił, że negocjacje w UE są toczone w trudnej sytuacji trwającej pandemii koronawirusa.

"Tworzymy dzisiaj wspólnie mechanizmy, które mają pomóc naszej wspólnocie wyjść z kryzysu; muszą one być sprawiedliwe, muszą one być jednakowe dla wszystkich, muszą one dla wszystkich tworzyć jednakową szansę: bez pułapek, bez prób obejścia czy wykorzystania przymusowej, trudnej sytuacji niektórych krajów, czy wręcz przeciwnie - mocniejszej sytuacji innych, a więc czy to przewagi, czy pod jakimkolwiek innym względem nad innymi krajami" - powiedział Duda.

"Chcemy, żeby Unia nadal była unią wolnych narodów i równych państw i do tego, uważam, powinny dążyć te negocjacje, które dziś się toczą. To też powinno odzwierciedlać porozumienie, które zostanie ostatecznie zawarte i które będzie rozwiązaniem tego bardzo trudnego problemu gospodarczego, przed jakim z całą pewnością w najbliższej przyszłości stoi Unia Europejska, a więc stworzenia mechanizmów pomagających od strony finansowej w wyjściu z kryzysu" - dodał prezydent Polski.

Jak podkreślił, "jest w tej chwili zarysowane już wstępne porozumienie". "Praca nad nim trwa, to porozumienie jest efektem bardzo wytężonych wysiłków strony polskiej, węgierskiej, ale też i prezydencji niemieckiej" - zauważył Duda. Wskazał, że dzisiaj trwają nadal nad nim dyskusje. Prezydent dodał, że przedstawił zarysy tego porozumienia prezydentowi Czech. Dziękował mu za to, że - jak podkreślił - Zeman pozytywnie odniósł się do "naszych - polskich, a także i węgierskich propozycji". Duda wyraził nadzieję, że znajdą one zrozumienie i zostaną przyjęte przez pozostałe państwa wspólnoty europejskiej. Jak zaznaczył, "działania negocjacyjne" cały czas trwają.