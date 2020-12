We wtorek przeprowadzono ok. 58 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 38 tys. metodą PCR. 1281 osób hospitalizowano. Najwięcej zakażeń wykryto w Kijowie - ok. 1,7 tys. - i w obwodzie odeskim - ok. 1,3 tys.

Podczas środowego briefingu minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow stwierdził, że sytuacja związana z zakażeniami ustabilizowała się i zaznaczył, że biorąc pod uwagę tygodniową statystykę, obserwowany jest spadek liczby infekcji i hospitalizacji.

Dotychczas o najwyższej dziennej liczbie infekcji od początku epidemii - 16 294 - poinformowano 28 listopada.

Łącznie zakażenie SARS-CoV-2 wykryto dotąd w kraju u 845 343 osób. Od marca zmarło 14 204 zakażonych, a 451 118 osób uznano za ozdrowieńców. Przeprowadzono ok. 4,9 mln testów PCR.