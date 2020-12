Rząd ogłosił we wtorek projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. W dokumencie poinformowano m.in., kto będzie mógł się zaszczepić w pierwszej kolejności.

Minister zdrowia pytany był we wtorek w Polsat News o to, czy w ramach Narodowego Programu bezpłatnie będą mogli być zaszczepieni obcokrajowcy pracujący w Polsce.

"Tutaj przede wszystkim PESEL jest prawem do szczepienia" - odpowiedział Niedzielski. "Mamy takie rozwiązanie, które pozwala leczyć wszystkich pacjentów, którzy chorują na covid niezależnie od ich narodowości, ale w przypadku szczepień na pewno będziemy mieli pierwszeństwo dla obywateli polskich, dla tych wszystkich, którzy są w bazie PESEL i to jest podstawowy tytuł, który upoważnia do szczepienia" - wskazał.

Odniósł się do stwierdzenia, że oznacza to, że w dalszej kolejności, jeśli zostaną szczepionki, to wtedy będą mogli zostać zaszczepieni cudzoziemcy. "Tak, i tutaj jeszcze w ramach ciekawostki powiem (...), że jeżeli się okaże, że tych szczepionek, bo my ich zakontraktowaliśmy bardzo dużo, i okaże się, że nie ma chłonności, albo po prostu okaże się, że mamy ich za dużo, to szczepionki oddamy innym krajom spoza Unii Europejskiej, które tego potrzebują" - powiedział szef resortu zdrowia. "Już toczą się na ten temat wstępne rozmowy przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z naszymi najbliższymi partnerami" - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek na konferencji prasowej poinformował, że Polska ma zarezerwowanych i zakupionych ponad 60 mln dawek szczepionek od sześciu wiodących światowych producentów.

Zgodnie z założeniami projektu Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 szczepienia dla pacjentów będą bezpłatne i dobrowolne. Proces szczepień będzie przebiegać etapowo dla różnych grup w zależności od ich ryzyka narażenia na zakażenie, poważne zachorowanie i śmierć, a także ryzyko społeczno-ekonomiczne i ryzyko transmisji.

Najpierw realizowane będą: "Etap 0" i "Etap 1" szczepień.

W ramach "Etapu 0" zaszczepieni będą pracownicy sektora ochrony zdrowia – personel medyczny, pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W "Etapie 1" szczepieni będą pensjonariusze i pracownicy domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu. W tym etapie będą także szczepione osoby powyżej 60 lat (począwszy od najstarszych), a także służby mundurowe, w tym wojska obrony terytorialnej.

Z kolei w "Etapie 2" szczepienie otrzymają "kluczowe grupy zawodowe". Chodzi o pracowników sektora edukacji, infrastruktury krytycznej, transportu publicznego i urzędników bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie epidemii (np. pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych).

W drugim etapie będą także szczepione osoby poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi, zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość). Pacjenci, u których występują takie choroby, niezależnie od grupy wiekowej, w jakiej się znajdują, mogą zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o wystawienie e-skierowania.

W "Etapie 3" szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Proces szczepień będzie opierał się na zaproszeniach (dokument e-skierowania) ważnych 60 dni od dnia wystawienia.

Uwagi do projektu Narodowego Planu Szczepień przeciw COVID-19 można zgłaszać do 12 grudnia. Gotową strategię rząd planuje przyjąć 15 grudnia.