"W pozostałych miesiącach przyszłego roku nie zamierzamy takich zasad wprowadzać” - dodał Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

To jest wyjątek i pozostanie wyjątkiem, miał on na celu rozładowanie ruchu w handlu detalicznym, by liczba zakażeń była jak najmniejsza - stwierdził Morawiecki, pytany czy pracownicy handlu powinni się martwić, że ten wyjątek stanie się wstępem do zniesienia wolnych niedziel.