We Włoszech podczas Bożego Narodzenia dalej będzie obowiązywać godzina policyjna od 22 do 5; w noc sylwestrową zostanie przedłużona do 7 - ogłosił w czwartek premier Giuseppe Conte. Turyści przybywający do Włoch będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie.