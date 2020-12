Podczas wspólnej konferencji z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg prezydent Andrzej Duda zachęcał do zaangażowania w pomoc osobom starszym podczas pandemii.

Prezydent zwracał uwagę, że cały czas wzrasta liczba tzw. ozdrowieńców, czyli osób, które wyzdrowiały po zakażeniu SARS-CoV-2.

"Jak państwo wiecie, także i ja (...) przeszedłem zakażenie koronawirusem. Trwało to u mnie ponad 10 dni, ale rzeczywiście wyzdrowiałem - to zostało potwierdzone testami. Kiedy to było możliwe, ze względu na wskazania medyczne, zdecydowałem się także oddać osocze, po to właśnie, aby mogło być ono wykorzystane na pomoc innym osobom, po to by mogło ono być wykorzystane do ratowania zdrowia i życia innych osób. Okazało się, że mój organizm wytworzył przeciwciała i to osocze jest cenną substancją wspierającą innych. Cieszę się ogromnie, że mogłem wziąć udział w tej akcji, namawiając także i innych do tego, aby jako ozdrowieńcy to osocze oddawali" - powiedział.

Prezydent podkreślił, że ozdrowieńcy mogą również pomagać w inny sposób. Poinformował, że skontaktował się z minister Maląg i zaproponował, by ozdrowieńcy mogli bardziej angażować się w akcję wspierania seniorów.

"Ozdrowieniec przeszedł chorobę, nie wykazuje już żadnych objawów chorobowych, ozdrowieniec sam nie zachoruje drugi raz na koronawirusa do czasu, dopóki ma przeciwciała i też nikogo nie zarazi. Dlatego można powiedzieć, że ozdrowieniec z punktu widzenia osób, w stosunku do których ta obawa zachorowania na koronawirusa i niebezpieczeństwo jest wysoka, jest osobą bezpieczną. I dlatego w sposób w moim przekonaniu dodatkowy i wyjątkowy ozdrowieńcy mogą tę pomoc nieść także w miejscach, gdzie potencjalnie osób zagrożonych znajduje się więcej" - powiedział.

"Rozmawialiśmy z panią minister i doszliśmy do wniosku, że ozdrowieńcy mogliby nieść pomoc - oczywiście jako wolontariusze, ci którzy chcą - w domach pomocy społecznej. Dlatego pani minister zdecydowała się rozszerzyć możliwość zgłaszania się do wolontariatu poprzez stronę wspierajseniora.pl o dodatkową zakładkę, którą będzie właśnie wolontariat ozdrowieńców, gdzie będzie można się zapisać, skontaktować się poprzez stronę internetową z wybranym przez danego ozdrowieńca domem pomocy społecznej i zgłosić się tam do pomocy jako wolontariusz" - powiedział prezydent.