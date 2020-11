Polexit jest "absolutnym absurdem" - powiedział we wtorek szef MSZ Zbigniew Rau. Ocenił, że mamy do czynienia z "miejscami nawet histeryczną" reakcją opozycji na możliwość zgłoszenia przez polski rząd weta do budżetu UE. Weto - dodał - to "absolutnie uprawniony" element negocjacji w kwestiach unijnych.