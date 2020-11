Kraska był pytany w Radiu Zet o to, jakich sfer będzie dotyczyć luzowanie obostrzeń, które ma być ogłoszone w sobotę i czy przed świętami część sklepów zostanie otwartych. Wiceszef MZ odparł, że rząd chce przedstawić "pewien projekt odmrażania gospodarki". "To będzie oczywiście w bardzo ścisłej korelacji z liczbą nowych zakażeń, liczbą osób przyjmowanych do szpitali. Wiemy, że ta epidemia chwilami jest nieprzewidywalna, ale musimy mieć jakiś plan powrotu do normalności, tę nadzieję, że kiedyś ta normalność nastąpi" - stwierdził.

Jego zdaniem, obecnie obserwowane zahamowanie przyrostu nowych przypadków zakażeń spowoduje, że w następnych tygodniach będzie mniej osób, które ulegną zakażeniu. "Dlatego będziemy sobie mogli pozwolić na poluzowanie pewnych branż gospodarki. Bo także służba zdrowia jest uzależniona od tego, jak funkcjonuje gospodarka. Staramy się, aby pewne sektory gospodarki dalej pracowały" - podkreślił Kraska.

Dopytywany, czy nie należałoby poczekać ze zmniejszaniem restrykcji - ze względu na dużą liczbę zgonów notowanych w ostatnich dniach - Kraska przyznał, że liczba zgonów jest bardzo duża, ale - jak zapewnił - luzowanie obostrzeń nie będzie oderwane od rzeczywistości pandemicznej.

"Ta liczba zgonów, to efekt dużych przyrostów zakażeń, które mieliśmy w październiku. Ta walka (o życie pacjentów - PAP) odbywa się jeszcze przed podłączeniem do respiratora. Czasem niestety kończy się porażką" - powiedział wiceminister.