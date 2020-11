Kilkucentymetrowa warstwa świeżego śniegu pojawiła się powyżej 1200 m n.p.m. Tatrzański Park Narodowy (TPN) ostrzega, że szlaki turystyczne pokryte są cienką warstwą lodu. Podczas wędrówek, szczególnie w miejscach zacienionych, należy zachować ostrożność.

"Bardzo oblodzone są m.in. szlak koło Siklawy, szlak nad Czarny Staw pod Rysami, szlak prowadzący w stronę Świnickiej Przełęczy oraz rejon Szpiglasowej Przełęczy. Utrudnieniem w tej części Tatr jest niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń" – brzmi komunikat turystyczny TPN.

Według synoptyków weekend w Tatrach ma być słoneczny choć mroźny. Na szczytach maksymalna temperatura wyniesie od – 3 do – 6 st. C., a w nocy temperatura spadnie nawet do – 11 st.(PAP)

autor: Szymon Bafia