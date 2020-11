Ok. 7 tys. osób dotarło do Hamdajat w stanie Kassala na wschodzie Sudanu, a kolejne 4 tys. - do Lukdi w stanie al-Kadarif. Większość z nich to Tigrajczycy, a ok. 45 proc. z nich to kobiety - powiedział Bisschop.

"Przyjeżdżają z bardzo, ale to bardzo niewielkim dobytkiem i chociaż większość z nich jest zdrowa, otrzymaliśmy informacje o kilku rannych" - powiedział dziennikarzom Bisschop podczas wirtualnej konferencji prasowej.

Dodał, że UNHCR stworzył plan reagowania dla ok. 20 tys. ludzi.

"Mamy również dalszy plan awaryjny dla nawet 100 tys. osób, ale (...) jest za wcześnie, aby oszacować liczbę osób, które rzeczywiście mogą przyjechać" - poinformował.

Agencje pomocowe twierdzą, że sytuacja w zamieszkanym przez ponad 5 mln ludzi Tigraju na północy Etiopii staje się tragiczna. Jeszcze przed konfliktem 600 tys. ludzi było tam zależnych od pomocy żywnościowej. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) oceniło, że agencje pomocowe nie są w stanie uzupełnić zapasów żywności, zapasów dotyczących ochrony zdrowia i innych doraźnych dostaw z powodu braku dostępu.

Tymczasem etiopska policja poinformowała w czwartek, że 242 agentów Frontu Wyzwolenia Tigrajczyków (TPLF) zostało zatrzymanych w stolicy kraju Addis Abebie pod zarzutem spisku mającego na celu "sianie chaosu".

Policja skonfiskowała przy nich broń, w tym bomby i amunicję - powiedział komisarz policji Getu Argaw, cytowany przez media państwowe.

Od ponad tygodnia etiopskie siły federalne walczą z siłami TPLF w północnym stanie Tigraj, gdzie ataki z powietrza i walki na lądzie pochłonęły setki ofiar - pisze agencja Reutera. Informacje te jednak trudno zweryfikować. Rząd Etiopii zarzuca władzom Tigraju dążenie do secesji. We wrześniu w regionie tym odbyły się wybory wbrew władzom federalnym, które uznały głosowanie za nielegalne. Od 4 listopada w Tigraju obowiązuje wprowadzony przez władze centralne półroczny stan wyjątkowy. Również TPLF, który rządzi górzystym stanem, ogłosił lokalny stan wyjątkowy przeciwko - jak to nazwał - "inwazją z zewnątrz".

Władze Tigraju oskarżają sąsiednią Erytreę o wspomaganie sił etiopskich i wysyłanie przez granicę wojska i atakowanie lokalnych sił. Erytrea temu zaprzeczyła. (PAP)