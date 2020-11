Jak zaznaczono w dokumencie, dotyczy to tego rodzaju wydarzeń sportowych organizowanych i przeprowadzanych w związku ze Świętem Niepodległości. Tradycyjnie 11 listopada w różnych miastach Polski organizowany był Bieg Niepodległości.

W projekcie zaznaczono też m.in. że w paragrafie 26 dodaje się ustęp 2d. Podano w nim typy pojazdów samochodowych, w odniesieniu do których nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. Dotyczy to m.in. tych, "którymi jest wykonywany transport osób w związku ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych".

Zmiany mają obowiązywać od 7 listopada.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia z informacją o roboczych konsultacjach - resort zaprasza do przekazywania uwag do czwartku do godz. 19. Uwagi należy zgłaszać na adres RMrozp.epidemia@mz.gov.pl.