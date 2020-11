Prezydent Warszawy pytany podczas konferencji prasowej o liczbę wolnych respiratorów w warszawskich szpitalach powiedział, że sytuacja jest bardzo trudna. "Jeśli chodzi o respiratory, to sytuacja jest krytyczna, bardzo trudna. W Warszawie są jeszcze wolne respiratory, ale nie ma ich przy łóżkach covidowych. One są właśnie na SOR-ach i w tych miejscach, gdzie potrzebne są do wykonywania operacji" - powiedział samorządowiec.

Trzaskowski dodał, że od strony rządowej samorządowcy dostają liczby, z których wynika, że respiratory jeszcze są. "Natomiast przy łóżkach covidowych w Warszawie ich nie ma. Są jeszcze i to w bardzo ograniczonej liczbie na innych oddziałach" - podkreślił.

Prezydent stolicy zwrócił też uwagę, że samorządowcy są zaskakiwani decyzjami rządu ws. walki z koronawirusem.

"Jesteśmy zaskakiwani decyzjami rządzących, którzy chcą wprowadzić 35 proc. łóżek covidowych we wszystkich szpitalach. My od samego początku mówiliśmy, że to będzie miało bardzo poważne konsekwencje i dzisiaj w swoim apelu mówimy, że powinny być wyznaczone szpitale, które nie są covidowe, które normalnie funkcjonują i szpitale covidowe. Jeżeli będziemy wprowadzali łóżka covidowe we wszystkich szpitalach, to będzie to skutkowało tym, że nie będziemy mogli wykonywać bardzo wielu operacji ratowania życia, choćby na kardiologii" - wskazał Trzaskowski.

Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 19 364 osób. Bilans przypadków wykrytych od początku epidemii wzrósł do 414 tys. 844. Zmarło 227 chorych, w sumie 6102.

Jeszce w poniedziałek resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano łącznie 24 807 łóżek i 1916 respiratorów. W porównaniu z niedzielą liczbę łóżek zwiększono o 324, a respiratorów o 64.

Z kolei Mazowiecki Urząd Wojewódzki podał, że w najbliższych dniach wojewoda mazowiecki planuje poszerzyć bazę łóżkową dla pacjentów z COVID-19 w mazowieckich szpitalach o 3 tys. miejsc; sukcesywnie zwiększana zostanie też baza łóżek respiratorowych. Z informacji urzędu wynika, że liczba respiratorów dla osób z COVID-19 powiększyła się do 201 i jest codziennie zwiększana.