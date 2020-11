Prokuratura w Lyonie, która prowadzi śledztwo w sprawie tego zamachu i „pozostaje w ścisłym kontakcie roboczym z krajową prokuraturą antyterrorystyczną”, podkreśliła w specjalnym oświadczeniu, że „zatrzymany mężczyzna, którego rysopis odpowiada portretowi pamięciowemu sprawcy, nie był uzbrojony, gdy go zatrzymano”. Jak zaznaczono, trwa „weryfikacja jego tożsamości oraz wszystkich okoliczności; będzie ona kontynuowana”.

"Motywy, dla których oddano strzały do archiprezbitera Greckiego Kościoła Prawosławnego w Lyonie wciąż nie są dla nas jasne" – oświadczył w wywiadzie telewizyjnym mer miasta Gregory Doucet.

„Na razie badany jest motyw próby umyślnego zabójstwa” - podała ze swej strony prokuratura w Lyonie, podkreślając, że „na obecnym etapie żadna hipoteza nie może być wykluczona bądź odrzucona”.

Według informacji, przekazywanych przez francuską telewizję, do ataku doszło po godz. 16 w 7. dzielnicy Lyonu w pobliżu niewielkiej świątyni odwiedzanej głównie przez prawosławnych Greków. Jest ona położona na rogu ulic Rue du Pere Chevrier i Rue d'Athenes.

Duchowny został postrzelony w brzuch. Strzały w jego kierunku zostały oddane, gdy kapłan zamykał świątynię po nabożeństwie. Archiprezbiter jest poważnie ranny i walczy o życie – podały francuskie media. Sprawca zbiegł.

Jest to kolejny atak na duchownych i wiernych kościołów chrześcijańskich, do jakich dochodzi w ostatnich dniach we Francji.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Francji poinformowało w sobotę wieczorem o powołaniu specjalnej grupy reagowania kryzysowego. Inicjatywę zatwierdził prezydent Emmanuel Macron i premier Jean Castex. Powstanie takiej komórki potwierdził w sobotę wieczór szef resortu spraw wewnętrznych Gérald Darmanin.