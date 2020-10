Stan wyjątkowy w Czechach przedłużony do 20 listopada

Rząd będzie mógł wystąpić do Izby Poselskiej o kolejne przedłużenie.źródło: PAP/EPA autor zdjęcia: MARTIN DIVISEK

Czescy posłowie wyrazili zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego, wprowadzonego w związku z pandemią SARS-CoV-2, do 20 listopada br. Rząd chciał, aby obowiązywał on do 3 grudnia.